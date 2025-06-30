Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-завода

Завод будет заниматься созданием и внедрением ИИ-технологий в такие сферы, как сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика и оборона. Ожидается, что объект начнёт работу в 2026 году, а полностью заработает в начале 2027 года.

Министр экономических дел Нидерландов Винсент Карреманс отметил, что страна не должна зависеть от иностранных технологий. Он подчеркнул, что развитие собственного ИИ — это не роскошь, а важный шаг для сохранения «цифровой независимости и конкурентоспособности Нидерландов».

Кроме государственных инвестиций, Нидерланды также обратились в Евросоюз с просьбой выделить такую же сумму — ещё 70 миллионов евро — в рамках совместного финансирования проекта.