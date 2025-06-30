Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-завода

Опубликовано 30 июня 2025, 20:151 мин.
Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-заводаВсё ради ИИ
Правительство Нидерландов объявило, что выделит 70 миллионов евро на строительство нового завода искусственного интеллекта (ИИ) в городе Гронинген на севере страны. Проект будет реализован при участии нескольких местных организаций.
© Ferra.ru
Завод будет заниматься созданием и внедрением ИИ-технологий в такие сферы, как сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика и оборона. Ожидается, что объект начнёт работу в 2026 году, а полностью заработает в начале 2027 года.
Министр экономических дел Нидерландов Винсент Карреманс отметил, что страна не должна зависеть от иностранных технологий. Он подчеркнул, что развитие собственного ИИ — это не роскошь, а важный шаг для сохранения «цифровой независимости и конкурентоспособности Нидерландов».
Кроме государственных инвестиций, Нидерланды также обратились в Евросоюз с просьбой выделить такую же сумму — ещё 70 миллионов евро — в рамках совместного финансирования проекта.