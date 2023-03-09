Нидерланды все же "прогнулись" под США и обязались перестать сотрудничать с Китаем

Нидерланды все же "прогнулись" под США и обязались перестать сотрудничать с КитаемСообщив об этом официально
Власти Нидерландов впервые подтвердили, что они введут новые экспортные ограничения в отношении Китая на оборудование для производства микросхем. США еще с прошлого года продавливала эту идею.
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США и Нидерланды достигли соглашения о введении новых ограничений на экспорт передовых технологий производства микросхем в Китай в конце января, но до сих пор правительство Нидерландов не комментировало его публично. Это инициатива США направлена на то, чтобы перекрыть возможность Китая в создании передовых чипов.
Правительство Нидерландов хочет предотвратить использование голландских технологий в военных системах или оружии массового уничтожения, пишет министр внешней торговли страны Лизье Шрайнемахер. Примерно с такими же аргументами выступили в США, когда объявляли о таких санкциях, но со своей стороны.