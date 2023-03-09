Нидерланды все же "прогнулись" под США и обязались перестать сотрудничать с Китаем

США и Нидерланды достигли соглашения о введении новых ограничений на экспорт передовых технологий производства микросхем в Китай в конце января, но до сих пор правительство Нидерландов не комментировало его публично. Это инициатива США направлена на то, чтобы перекрыть возможность Китая в создании передовых чипов.

Правительство Нидерландов хочет предотвратить использование голландских технологий в военных системах или оружии массового уничтожения, пишет министр внешней торговли страны Лизье Шрайнемахер. Примерно с такими же аргументами выступили в США, когда объявляли о таких санкциях, но со своей стороны.