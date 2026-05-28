Нидерланды заблокировали сделку по покупке местной IT-компании американцами

Solvinity управляет цифровой платформой DigiD. Через неё жители Нидерландов подтверждают свою личность при получении госуслуг онлайн. Если бы сделка состоялась, «данные голландцев могли бы оказаться под контролем США». По законам США, власти (включая полицию и разведку) могут потребовать от американской компании передать данные, даже если они хранятся на серверах в другой стране. Местные законы о защите данных при этом не имеют силы.

Министр цифровой экономики Виллемейн Ардтс заявила, что наложен полный запрет на покупку.

В Kyndryl заявили, что «крайне разочарованы» решением.