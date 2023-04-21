Наука и технологии
14:45, 21 апреля 2023
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Нигерийская Кремниевая долина: зачем она нужна и какой уже прогресс

Потому что в стране все «не очень» в технологической сфере

Нигерийская зона свободной торговли Лекки, предоставляющая налоговые льготы и другие стимулы для международных компаний, станет местом расположения нового «города стартапов».

Itana, возглавляемая техническим предпринимателем Айинолува Абойеджи и предпринимателем в сфере недвижимости Лукманом Эду, планирует стать африканской Силиконовой долиной.

Проект уже получил поддержку Pronomos Capital, венчурного фонда, поддерживаемого миллиардером Питером Тилем, и Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Он также привлек внимание Charter Cities Institute, выступающего за создание в развивающихся странах зон, благоприятных для бизнеса.

Основатели представляют себе готовый город как нечто среднее между Дубаем и Делавэром, где зарегистрировано множество международных компаний. Однако критики утверждают, что такие проекты создают убежище для богатых и усугубляют экономическое неравенство.

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