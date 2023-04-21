Нигерийская Кремниевая долина: зачем она нужна и какой уже прогресс

Itana, возглавляемая техническим предпринимателем Айинолува Абойеджи и предпринимателем в сфере недвижимости Лукманом Эду, планирует стать африканской Силиконовой долиной.

Проект уже получил поддержку Pronomos Capital, венчурного фонда, поддерживаемого миллиардером Питером Тилем, и Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Он также привлек внимание Charter Cities Institute, выступающего за создание в развивающихся странах зон, благоприятных для бизнеса.

Основатели представляют себе готовый город как нечто среднее между Дубаем и Делавэром, где зарегистрировано множество международных компаний. Однако критики утверждают, что такие проекты создают убежище для богатых и усугубляют экономическое неравенство.