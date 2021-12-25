Нигерия перевооружится со старых английских танков на новые китайские

Первая партия Vickers Mk.3 была приобретена Нигерией сорок лет назад. Всего у вооружённых сил страны чуть более 80 танков. Сейчас в эксплуатации находится лишь несколько десятков. Боевые машины вооружены 105-мм пушками с боекомплектом пятьдесят снарядов, а также спаренным 7,62-мм пулемётом и 12,7-мм зенитным. Недостатком Vickers Mk.3 является слабая броневая защита, поэтому танки легко поразить.

У китайских же VT-4 есть мощное многослойное бронирование, а также современная система управления огнём с тепловизионными прицелами. Машины вооружены 125-мм гладкоствольными пушками и двумя пулемётами 7,62-мм и 12,7-мм.

Сколько машин купила Нигерия, пока неясно. Но китайские танки довольно дорогие, поэтому вряд ли удастся заменить все Vickers Mk.3.