Nightfall AI защитит ваши данные при использовании искусственного интеллекта

Поскольку генерирующий ИИ становится конкурентным преимуществом, некоторые медицинские организации, например, готовы ограничить доступ к ChatGPT в определенных подразделениях, чтобы защитить интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Проблема заключается в том, чтобы дать сотрудникам возможность использовать возможности искусственного интеллекта и при этом обеспечить защиту конфиденциальных данных.

Nightfall for GenAI включает в себя три продукта: Nightfall for ChatGPT, который сканирует и редактирует конфиденциальные данные в чат-ботах; Nightfall for LLMs, API для обнаружения и редактирования данных, используемых для обучения больших языковых моделей; и Nightfall for SaaS, обеспечивающий предотвращение утечки данных в популярных SaaS-приложениях.

Первые пользователи инструментов высоко оценивают настраиваемые правила работы с данными и аналитику Nightfall, позволяющую пользователям самостоятельно устранять риски безопасности.