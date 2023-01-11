Никаких шприцов: в чем особенность инсулиновой таблетки

Люди, страдающие диабетом, часто делают себе инъекции инсулина. Конечно, с таблетками было бы намного проще, но, к сожалению, инсулин - хрупкая молекула, которая разрушается в кислоте желудка раньше, чем попадает в кишечник с последующим всасыванием в кровь.

В рамках нового исследования ученые из Китая разработали таблетку, которая не только безопасно доставляет инсулин в толстую кишку, но и активно встраивается в стенку кишечника. Это происходит благодаря так называемым химическим микромоторам, которые приводят таблетку в движение.

Таблетки длиной 3 мм содержат микрочастицы магния, раствор, содержащий инсулин и слой липосом, смешанный с пищевой содой и, наконец, покрытый раствором этерифицированного крахмала. Каждый из этих ингредиентов играет важную роль.

Крахмал защищает таблетки, пока они проходят путь через желудок в толстую кишку. Там таблетки распадаются на микрочастицы, позволяя магнию вступать в реакцию с водой, в результате чего образуется поток пузырьков водородного газа. Это продвигает таблетку к стенкам толстой кишки, где она может быть поглощена более эффективно.

В ходе испытаний на крысах команда обнаружила, что эти инсулиновые таблетки могут значительно снизить уровень глюкозы в крови животных более чем на пять часов. Поддерживаемые уровни были почти такими же низкими, как при введении инсулина через инъекцию.

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