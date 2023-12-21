Никакого мероприятия по запуску: VR-гарнитура Vision Pro от Apple поступит на полки магазинов в феврале

При этом сотрудники магазинов, как сообщается, уже готовятся сопровождать пользователей, подгонять оккуляры и помогать с выбором специальных линз.

Оснащенные новым программным обеспечением visionOS, Vision Pro предвещают новый этап в экосистеме Apple. Разработчики также находятся в состоянии повышенной готовности, получив записку от компании, призывающую их «подготовиться». Поскольку производство в Китае идет полным ходом, розничные устройства будут готовы к концу января.