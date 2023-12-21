Никакого мероприятия по запуску: VR-гарнитура Vision Pro от Apple поступит на полки магазинов в феврале

Никакого мероприятия по запуску: VR-гарнитура Vision Pro от Apple поступит на полки магазинов в февралеПростой релиз
Долгожданная гарнитура Vision Pro может появиться на рынке раньше, чем ожидалось: по некоторым данным, ее запуск может состояться уже в феврале. Это устройство, цена которого составляет 3 499 долларов, не будет представлено на традиционном мероприятии по запуску продуктов в магазинах Apple, поскольку поставки ограничены.
При этом сотрудники магазинов, как сообщается, уже готовятся сопровождать пользователей, подгонять оккуляры и помогать с выбором специальных линз.
Оснащенные новым программным обеспечением visionOS, Vision Pro предвещают новый этап в экосистеме Apple. Разработчики также находятся в состоянии повышенной готовности, получив записку от компании, призывающую их «подготовиться». Поскольку производство в Китае идет полным ходом, розничные устройства будут готовы к концу января.