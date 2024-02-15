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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 07:30
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Никакого местного правительства: миллиардеры решили построить город в Калифорнии

Много вопросов
Гиганты Кремниевой долины мечтают о большом городе в самом сердце Калифорнии, но выяснилась одна важная деталь: у него не будет местного правительства. В связи с этим возникает множество вопросов о том, как будет функционировать этот амбициозный проект и кто будет им управлять.

Хотя идея утопии, управляемой технологиями, может показаться привлекательной, отсутствие специального органа управления является уникальным и потенциально проблематичным. В отличие от большинства крупных городов, создаваемый California Forever будет опираться на существующее правительство округа Солано во всем — от законов до полицейских служб.

Вопросы без ответов, которым задаются эксперты: сможет ли округ справиться с наплывом ответственности и потенциальной нагрузкой на такие ресурсы, как полиция и пожарные? При ограниченном контроле избирателей через инициативы по голосованию и непрозрачные соглашения о развитии, как будут услышаны голоса жителей? Сбудутся ли первоначальные обещания после того, как избиратели передадут контроль, и кто будет нести ответственность за любые непредвиденные проблемы?

В статье Gizmodo подчеркивается отсутствие четкой информации о том, как обычные жители будут вписываться в этот футуристический город. Без специализированного местного правительства их проблемы и потребности могут остаться без должного внимания.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#правительство
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#сша
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#Калифорния