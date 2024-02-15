Никакого местного правительства: миллиардеры решили построить город в Калифорнии

Хотя идея утопии, управляемой технологиями, может показаться привлекательной, отсутствие специального органа управления является уникальным и потенциально проблематичным. В отличие от большинства крупных городов, создаваемый California Forever будет опираться на существующее правительство округа Солано во всем — от законов до полицейских служб.

Вопросы без ответов, которым задаются эксперты: сможет ли округ справиться с наплывом ответственности и потенциальной нагрузкой на такие ресурсы, как полиция и пожарные? При ограниченном контроле избирателей через инициативы по голосованию и непрозрачные соглашения о развитии, как будут услышаны голоса жителей? Сбудутся ли первоначальные обещания после того, как избиратели передадут контроль, и кто будет нести ответственность за любые непредвиденные проблемы?

В статье Gizmodo подчеркивается отсутствие четкой информации о том, как обычные жители будут вписываться в этот футуристический город. Без специализированного местного правительства их проблемы и потребности могут остаться без должного внимания.