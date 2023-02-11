Никакого «суши-терроризма»: японцы нашли применение камерам с искусственным интеллектом

Сеть ресторанов Kura Sushi заявила, что будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта для поиска «подозрительных открытий и закрытий крышек тарелок для суши». Компания проведёт модернизацию существующих камер. Если система обнаружит подозрительное поведение, она предупредит сотрудников.

В одном ролике, получившем более 98 млн просмотров в Twitter, показано, как человек облизывает верхнюю часть бутылки соевого соуса и ободок чайной чашки, а затем кладёт их обратно на стол в сети Sushiro. Он также облизал палец и прикоснулся им к чужим суши.