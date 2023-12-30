Никакой шуток, все серьезно: бывшие клоуны подали в суд на Clowns.com за кражу зарплаты

Иск рисует мрачную картину условий труда в развлекательной компании, расположенной на Лонг-Айленде. Клоуны утверждают, что им не компенсировали время, потраченное на сбор оборудования, переезды между выступлениями или работу в течение длительного времени.

Компания также не предоставляла подробные отчеты о зарплате, что, как утверждается в иске, затрудняло клоунами проверку своих доходов и выявление возможных расхождений.

Помимо кражи зарплаты, клоуны также утверждают о скупой политике расходов. Якобы дешевая обувь, вычитаемая из их зарплаты, оказалась неподходящей, что еще больше усугубило их финансовые проблемы.

Камерон Пилле, один из истцов, так охарактеризовал важность этого дела: «Неправильная классификация работников — это не повод для смеха», — сказала она, — «[…]мы гордимся тем, что вместе с моими коллегами-клоунами выступаем против кражи заработной платы и неправильной классификации».

Этот иск служит напоминанием о важности прав работников и справедливого вознаграждения. Будет интересно посмотреть, как отреагирует Clowns.com на это дело и вызовет ли оно более широкие дискуссии об этичных методах трудоустройства в гиг-экономике и за ее пределами.