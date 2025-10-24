Nike представила «электровелосипед для ног»Nike представила роботизированные кроссовки и «умную» обувь
Project Amplify, разработанный совместно со стартапом Dephy, — это кроссовки, которые действуют как «вторые икроножные мышцы». В них встроены мотор, аккумулятор и привод, помогающие человеку идти или бегать быстрее и с меньшими усилиями. Nike сравнивает эффект с электровелосипедом: обувь не заменяет движение, но делает его легче. В тестах участники смогли сократить время пробежки с 12 до 10 минут на 1,6 км. Проект испытали более 400 спортсменов, пройдя суммарно свыше 2,4 миллиона шагов.
Вторая новинка — Nike Mind 001 (мюли) и Mind 002 (кроссовки). Они созданы на основе исследований работы мозга и снабжены мягкими элементами, которые передают ощущения от поверхности под ногами. По словам Nike, это помогает улучшить концентрацию и снизить стресс.
Nike Mind поступит в продажу в январе 2026 года, Project Amplify станет доступен широкой публике в последующие годы.