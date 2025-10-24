Nike представила «электровелосипед для ног»

Вторая новинка — Nike Mind 001 (мюли) и Mind 002 (кроссовки). Они созданы на основе исследований работы мозга и снабжены мягкими элементами, которые передают ощущения от поверхности под ногами. По словам Nike, это помогает улучшить концентрацию и снизить стресс.

Nike Mind поступит в продажу в январе 2026 года, Project Amplify станет доступен широкой публике в последующие годы.