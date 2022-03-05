Никогда такого не было, и вот опять: в России подтвердили разрешение на «пиратство»

В Минэкономразвития подтвердили «Российской газете», что готовится проект о снятии ограничений на использование интеллектуальной собственности, содержащейся в товарах, поставки которых в Россию ограничены. Это должно затронуть изобретения и компьютерные программы, а также товарные знаки.

В Минэкономразвития пояснили, что данная мера будет носить временный характер на период ограничений. В ведомстве подчеркнули, что это симметричная мере в отношении компаний, которые не выполнили «контрактные и иные обязательства» перед Россией.