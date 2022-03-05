Наука и технологии
Вчера в 23:15
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Никогда такого не было, и вот опять: в России подтвердили разрешение на «пиратство»Но предпочитают это так не называть
Сегодня журналисты «Коммерсанта» опубликовали сведения из документа «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». В нём, как писали СМИ, указывалась возможность отмены уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Минцифры позже сообщило, что не предлагало такого, и выступило против инициативы. А вот в Минэкономразвития информацию подтвердили.
В Минэкономразвития подтвердили «Российской газете», что готовится проект о снятии ограничений на использование интеллектуальной собственности, содержащейся в товарах, поставки которых в Россию ограничены. Это должно затронуть изобретения и компьютерные программы, а также товарные знаки.
В Минэкономразвития пояснили, что данная мера будет носить временный характер на период ограничений. В ведомстве подчеркнули, что это симметричная мере в отношении компаний, которые не выполнили «контрактные и иные обязательства» перед Россией.
Источник: Российская газета