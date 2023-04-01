«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техники

«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техникиПодставка для кошки и мышь-бритва
Вы любите 1 апреля? Вне зависимости от отношения большинства людей к этому празднику, многие технологические компании ежегодно устраивают розыгрыши или представляют шуточные продукты. Портал Videocardz сделал подборку из таких шуток 2023 года.
Фото: Razer
1. Консоль ASUS ROG Ally.
ROG выпустила красочный рекламный ролик портативной консоли. И, как пишет Videocardz, это может быть лучшая техническая шутка в этом году. Приставка якобы работает под управлением операционной системы Windows и использует лучший APU AMD.
Introducing ROG’s first gaming handheld console!— ROG Global (@ASUS_ROG) April 1, 2023
Taking your PC games out of your gaming room is no longer a fantasy!
Play wherever you are, whenever you want. With the #ROGALLY, you’ll never have to stop gaming again!
Notify me 👉 https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG pic.twitter.com/6iqyGbTGa4
2. Графический процессор NZXT.
Эта техническая шутка никогда не устареет. NZXT долгое время утверждала, что выйдет на рынок графических процессоров. 1 апреля компания показала изображение белой видеокарты, сгенерированное искусственным интеллектом.
3. Бритва Razer Razer.
Это компьютерная мышь со встроенной электрической бритвой на случай, если вы забыли побрить лицо перед игрой.
Put on your best game face with the Razer Razer—the world’s first shaving mouse powered by Razer Chroma RGB. Get out of the hairiest situations with an ultra-clean shave that brings out your A-game: https://t.co/PwapphqPub pic.twitter.com/2DggYdIZsq— R Λ Z Ξ R (@Razer) March 31, 2023
4. Энергетик MSI.
MSI хочет, чтобы геймеры чувствовали себя энергичными и бодрыми для длительных игровых сессий с помощью энергетического напитка без сахара.
Wer viel zockt, braucht viel Energie!— MSI Deutschland (@msigaming_de) April 1, 2023
Dürfen wir vorstellen: MSI's eigener Energy Drink 🎉
Nur solange der Vorrat reicht! pic.twitter.com/2MOi8WzEDv
5. Подставка для кошек AORUS RGB.
AORUS показала, как могла бы выглядеть специальная подставка с сеточкой, которую можно поставить прямо на системный блок компьютера.
6. Безвентиляторный вентилятор BeQuiet… с искусственным интеллектом.
Да, вы правильно прочитали. Это безлопастной вентилятор с искусственным интеллектом для управления воздушным потоком и скоростью в зависимости от окружающей среды.