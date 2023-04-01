Наука и технологии
12:37, 01 апреля 2023
1 мин.

«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техники

Подставка для кошки и мышь-бритва

Вы любите 1 апреля? Вне зависимости от отношения большинства людей к этому празднику, многие технологические компании ежегодно устраивают розыгрыши или представляют шуточные продукты. Портал Videocardz сделал подборку из таких шуток 2023 года.

«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техники

Фото: Razer

1. Консоль ASUS ROG Ally.

ROG выпустила красочный рекламный ролик портативной консоли. И, как пишет Videocardz, это может быть лучшая техническая шутка в этом году. Приставка якобы работает под управлением операционной системы Windows и использует лучший APU AMD.

2. Графический процессор NZXT.

Эта техническая шутка никогда не устареет. NZXT долгое время утверждала, что выйдет на рынок графических процессоров. 1 апреля компания показала изображение белой видеокарты, сгенерированное искусственным интеллектом.

«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техники

NZXT

3. Бритва Razer Razer.

Это компьютерная мышь со встроенной электрической бритвой на случай, если вы забыли побрить лицо перед игрой.

4. Энергетик MSI.

MSI хочет, чтобы геймеры чувствовали себя энергичными и бодрыми для длительных игровых сессий с помощью энергетического напитка без сахара.

5. Подставка для кошек AORUS RGB.

AORUS показала, как могла бы выглядеть специальная подставка с сеточкой, которую можно поставить прямо на системный блок компьютера.

«Никому не верю»: топ-6 апрельских розыгрышей производителей компьютерной техники

AORUS

6. Безвентиляторный вентилятор BeQuiet… с искусственным интеллектом.

Да, вы правильно прочитали. Это безлопастной вентилятор с искусственным интеллектом для управления воздушным потоком и скоростью в зависимости от окружающей среды.

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Фото: BeQuiet

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