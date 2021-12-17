Никому в России оказались не нужны отечественные процессоры

Как пишет «Коммерсант», крупнейшие российские потребители серверного оборудования остались недовольны серверами на отечественных процессорах. Об этом они сообщили Минцифры на совещании 9 декабря. В частности, заказчиков не удовлетворили низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители крупнейших компаний, в том числе «Ростелеком», департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Сбер», «Почта России». Ряд заказчиков, среди которых представители АЛРОСА и «Сбера», заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов. При этом участники встречи оказались готовы участвовать в совершенствовании продуктов.

«Конечно, есть сложности с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью в ряде конкретных применений, доступностью оборудования для тестирования», — признали в министерстве.