Nikon выпустит улучшающие фото пресеты для камер

Хотя точные детали не раскрываются, ожидается, что это будут т.н. пресеты для встроенных фильтров камер. Они позволят фотографам сразу получать снимки с определёнными настройками — под кино, ретро и т. д. RED как раз известна своими разработками в области цветопередачи для киноиндустрии.

На беззеркальных камерах Nikon Z серии уже есть пресеты. Камеры серии позволяют настраивать цвет, резкость и другие параметры прямо через видоискатель. Готовые стили можно скачивать с официальной платформы Nikon. В одну камеру можно добавить до 9 таких пресетов.