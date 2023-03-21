Никто не остался в стороне: Google тоже представила собственного чат-бота с ИИ

Подобно ChatGPT от OpenAI и чат-боту Microsoft Bing продукт Google отвечает на запросы пользователей. Однако, учитывая тенденцию таких ботов добавлять «отсебятину», компания подчёркивает, что Bard не является заменой поисковой системы.

По задумке, бот может служить источником вдохновления, новых идей, а также может просто выступать собеседником. В своём блоге Google осторожно описывают Bard как «ранний эксперимент… призванный помочь людям повысить свою производительность, улучшить свои идеи и разжечь любопытство».