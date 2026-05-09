Nintendo и Sony сообщили о росте затрат из-за подорожания памяти

Опубликовано 09 мая 2026, 13:431 мин.
Nintendo и Sony сообщили о росте затрат из-за подорожания памятиЦены на консоли выросли на фоне дефицита
Nintendo и Sony сообщили о влиянии роста цен на память на игровой бизнес. Подорожание связано с высоким спросом со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), что затронуло поставки компонентов для электроники. В первом квартале цены на чипы памяти выросли вдвое по сравнению с предыдущим кварталом, а в текущем могут увеличиться еще на 63%.
© Ferra.ru
Nintendo ожидает дополнительные расходы около $ 638 млн в текущем финансовом году. Компания повысила стоимость Switch 2 в США на $ 50, до $ 499,99. В Японии цена версии с японским языком выросла примерно до $ 405. Также подорожали предыдущие модели Switch и онлайн-сервисы.
Sony еще в марте увеличила цену стандартной версии PS5 в США на $ 100, до $ 649,99. Компания заявила, что обеспечила поставки памяти на текущий финансовый год, но ожидает сохранения высоких цен и в следующем году.