Опубликовано 23 апреля 2026, 14:141 мин.
Nintendo судится с США, а геймеры — с самой Nintendo. И всё из-за налоговПока Nintendo судится с США из-за налогов Трампа, геймеры подали в суд на Nintendo из-за налогов Трампа
Двое жителей США подали коллективный иск против американского подразделения Nintendo. Они требуют, чтобы компания вернула покупателям деньги, которые сама получит от государства. Ранее Nintendo подала в суд на США, требуя компенсаций за отменённые импортные пошлины.
В феврале 2025 года Трамп ввёл повышенные пошлины на товары из большинства стран. Поэтому Nintendo подняла цены на свои устройства и аксессуары в стране.
Однако в феврале 2026 года Верховный суд США отменил эти пошлины, признав их незаконными. Государство начало возвращать собранные деньги компаниям-импортёрам — более 160 миллиардов долларов. Nintendo тоже должна получить свою долю.
В коллективном иске утверждается, что компания не обязалась передать эти деньги покупателям, которые «и оплатили пошлины через повышенные цены». Истцы называют это «необоснованным обогащением» и «нарушением закона о защите прав потребителей».
Аналогичные иски уже поданы против производителя очков Ray-Ban и бренда одежды Lululemon.