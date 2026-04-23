В феврале 2025 года Трамп ввёл повышенные пошлины на товары из большинства стран. Поэтому Nintendo подняла цены на свои устройства и аксессуары в стране.

Однако в феврале 2026 года Верховный суд США отменил эти пошлины, признав их незаконными. Государство начало возвращать собранные деньги компаниям-импортёрам — более 160 миллиардов долларов. Nintendo тоже должна получить свою долю.

В коллективном иске утверждается, что компания не обязалась передать эти деньги покупателям, которые «и оплатили пошлины через повышенные цены». Истцы называют это «необоснованным обогащением» и «нарушением закона о защите прав потребителей».

Аналогичные иски уже поданы против производителя очков Ray-Ban и бренда одежды Lululemon.