Nintendo Switch 2 побила рекорд продаж во Франции за первые выходные

Такие цифры озвучили местные инсайдеры, в том числе известный аналитик Pierre485, ссылаясь на внутренние источники. Пока Nintendo France официально не подтверждает эти данные, но если они верны, Switch 2 может претендовать на звание самого масштабного запуска консоли в истории. Особенно активно пользователи выбирали комплект с игрой Mario Kart World, что указывает на высокий интерес к тайтлу и может стать рекордом и для самой серии.

Несмотря на впечатляющие продажи, запуск Switch 2 не обошелся без накладок. В США, например, на ночной распродаже в одном из магазинов сотрудники по неосторожности прикрепляли чеки к коробкам с помощью степлера. Это привело к повреждению экранов у некоторых устройств, вызвав недовольство среди покупателей. К тому же, первые обзоры указывают на то, что по уровню «железа» консоль не предлагает значительного технологического скачка по сравнению с прошлым поколением.