Наука и технологии
21:15, 05 мая 2023
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Nintendo заморозила свое присутствие в России до 2025 года

А что потом – неизвестно

Компания Nintendo раскрыла свои планы относительно деятельности в России, изложенные в годовом отчете российского юридического лица - ООО «Нинтендо РУ». Об этом сообщает ТАСС.

Компания намерена сохранить минимальное присутствие в России как минимум до конца 2025 года для выполнения юридических, контрактных и административных обязательств, включая гарантийное обслуживание товаров.

Подготовка к этому «спящему режиму» будет проведена до конца июня, что повлечет за собой сокращение штата и расторжение контрактов с поставщиками и клиентами.

Компания уже списала ряд своих активов, включая основные средства стоимостью 6,1 миллиона рублей и непригодные для дальнейшей продажи рекламные материалы и товары на сумму 21,7 миллиона рублей.

Напомним, что Nintendo закрыла доступ к своему цифровому магазину eShop для россиян весной 2022 года, а также прекратила поставки игр, консолей и аксессуаров в Россию.

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