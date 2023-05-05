Nintendo заморозила свое присутствие в России до 2025 года

Компания намерена сохранить минимальное присутствие в России как минимум до конца 2025 года для выполнения юридических, контрактных и административных обязательств, включая гарантийное обслуживание товаров.

Подготовка к этому «спящему режиму» будет проведена до конца июня, что повлечет за собой сокращение штата и расторжение контрактов с поставщиками и клиентами.

Компания уже списала ряд своих активов, включая основные средства стоимостью 6,1 миллиона рублей и непригодные для дальнейшей продажи рекламные материалы и товары на сумму 21,7 миллиона рублей.

Напомним, что Nintendo закрыла доступ к своему цифровому магазину eShop для россиян весной 2022 года, а также прекратила поставки игр, консолей и аксессуаров в Россию.