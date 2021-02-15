Nissan отказался выпускать электромобиль для Apple

Об этом рассказало издание Financial Times со ссылкой на источники. Они сообщили, что Apple говорила c Nissan по поводу совместного выпуска электромобилей. Однако, по всему видимому, переговоры закончились ничем и больше не ведутся.

Источники пишут, что обсуждения даже не дошли до высшего руководства. Дело в том, что Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом компании. Но автопроизводителя не интересует перспектива стать контрактным сборщиком для кого-то.

В Nissan отметили, что компания открыта для партнёрства с технологическими компаниями, но только при условии, что их сервисы будут адаптированы к продукту автопроизводителя, а не наоборот.