Наука и технологии
Сегодня в 15:57
Nissan отказался выпускать электромобиль для Apple
Не хочет стать «Foxconn автомобильной промышленности»
Apple продолжает искать автопроизводителя, который собрал бы для компании электрокар. Ранее СМИ сообщили, что Apple не смогла договориться с Hyundai, теперь стало известно, что и Nissan отказался выпускать электромобиль для Apple.
Об этом рассказало издание Financial Times со ссылкой на источники. Они сообщили, что Apple говорила c Nissan по поводу совместного выпуска электромобилей. Однако, по всему видимому, переговоры закончились ничем и больше не ведутся.
Источники пишут, что обсуждения даже не дошли до высшего руководства. Дело в том, что Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом компании. Но автопроизводителя не интересует перспектива стать контрактным сборщиком для кого-то.
В Nissan отметили, что компания открыта для партнёрства с технологическими компаниями, но только при условии, что их сервисы будут адаптированы к продукту автопроизводителя, а не наоборот.