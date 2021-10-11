Nissan показал фабрику по сборке автомобилей полностью без людей-сотрудников

Наука и технологии
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Nissan показал фабрику по сборке автомобилей полностью без людей-сотрудниковВсю работу там выполняют роботы
Nissan рассказал о своём заводе по производству автомобилей. Там вообще нет людей-сотрудников, всю работу выполняют роботы, оснащённые элементами искусственного интеллекта.
Роботы с ИИ анализируют поступающие им данные для корректировки производственного процесса. На этом предприятии собираются три типа автомобилей Nissan: электрические, гибридные и с двигателями внутреннего сгорания. Роботы на фабрике проводят покраску, сварку и сборку машин.
В Nissan рассказали, что у такой роботизации много плюсов. Компании удалось снизить потребление энергии на 25%. Кроме того, это должно помочь восстановить прибыльность после пандемии COVID–19 и приблизиться к углеродному нейтралитету. Руководство Nissan говорит, что планирует постепенно внедрять такие инновации на других заводах компании по всему миру.