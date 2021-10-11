Nissan показал фабрику по сборке автомобилей полностью без людей-сотрудников

В Nissan рассказали, что у такой роботизации много плюсов. Компании удалось снизить потребление энергии на 25%. Кроме того, это должно помочь восстановить прибыльность после пандемии COVID–19 и приблизиться к углеродному нейтралитету. Руководство Nissan говорит, что планирует постепенно внедрять такие инновации на других заводах компании по всему миру.