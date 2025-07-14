Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалку

Хотя батарея (RCR123, 950 мАч) продаётся отдельно, даже с ней вес устройства всего 43 грамма. При этом у Nitecore аккумулятор обеспечивает до 45 минут работы, чего хватит на накачку около 109 подушек.

Насос качает воздух со скоростью 200 л/мин и давлением 2,7 кПа. Также он может работать как устройство для продува.