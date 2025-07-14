Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалку

Опубликовано 14 июля 2025, 08:151 мин.
Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалкуВлезет в кармане
Компания Nitecore представила ультралёгкий карманный насос APO5C, который весит всего 23 грамма. Такой вес стал возможен благодаря корпусу из углеродного волокна.
© Nitecore
Хотя батарея (RCR123, 950 мАч) продаётся отдельно, даже с ней вес устройства всего 43 грамма. При этом у Nitecore аккумулятор обеспечивает до 45 минут работы, чего хватит на накачку около 109 подушек.
Насос качает воздух со скоростью 200 л/мин и давлением 2,7 кПа. Также он может работать как устройство для продува.
В комплекте — адаптер, четыре насадки и мешочек для переноски. APO5C поступил в продажу в июне и стоит $ 42.95.