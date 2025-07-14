Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2025, 08:15
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Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалку

Влезет в кармане
Компания Nitecore представила ультралёгкий карманный насос APO5C, который весит всего 23 грамма. Такой вес стал возможен благодаря корпусу из углеродного волокна.
Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалку

© Nitecore

Хотя батарея (RCR123, 950 мАч) продаётся отдельно, даже с ней вес устройства всего 43 грамма. При этом у Nitecore аккумулятор обеспечивает до 45 минут работы, чего хватит на накачку около 109 подушек.

Насос качает воздух со скоростью 200 л/мин и давлением 2,7 кПа. Также он может работать как устройство для продува.

Nitecore выпустила электрический походный насос размером с зажигалку

© Nitecore

В комплекте — адаптер, четыре насадки и мешочек для переноски. APO5C поступил в продажу в июне и стоит $ 42.95.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
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