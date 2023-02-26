Низкие и недовольные своим ростом люди оказались предрасположены к психопатии

20:10, 26 февраля 2023
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Низкие и недовольные своим ростом люди оказались предрасположены к психопатииИ другим чертам «Тёмной триады»
Согласно новому исследованию, люди относительно невысокого роста и желающие при этом быть выше, как правило, имеют больше черт «Тёмной триады». К ним относятся нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.
Фото: Unsplash
Для своего исследования учёные набрали 367 взрослых из США. Участники заполнили различные анкеты, а также сообщили о своём фактическом росте и степени, в которой они согласны с утверждениями «Я хотел бы быть выше» и «Я доволен своим ростом».
Оказалось, что более низкие люди и те, кто хотел быть выше, как правило, проявляли больше психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом была сильнее среди мужчин. Но уровни психопатии и макиавеллизма не зависели от пола участников.