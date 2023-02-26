Низкие и недовольные своим ростом люди оказались предрасположены к психопатии

Для своего исследования учёные набрали 367 взрослых из США. Участники заполнили различные анкеты, а также сообщили о своём фактическом росте и степени, в которой они согласны с утверждениями «Я хотел бы быть выше» и «Я доволен своим ростом».

Оказалось, что более низкие люди и те, кто хотел быть выше, как правило, проявляли больше психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом была сильнее среди мужчин. Но уровни психопатии и макиавеллизма не зависели от пола участников.