Низкую физическую активность связали с риском возниковения рака

По словам экспертов медицинской сферы, наибольший шанс выявления онкологического заболевания у тех людей, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни. А учитывая тот факт, что проблема уменьшения активности в наше время является достаточно весомой проблемой, врачи предлагают бить тревогу в связи с потенциально крайне масштабной угрозой для мирового здравоохранения.

”Физическая активность и спорт благоприятно воздействуют на все системы человеческого организма — то есть, не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Депрессия, а также другие распространенные психологические проблемы, тоже могут быть связаны с сидячим образом жизни”, — добавили американские ученые.