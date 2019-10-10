Нобелевский лауреат объяснил, почему люди не смогут переселиться на другие планеты

Ученый считает, что одной из главных причин подобного исхода является то, что планеты, которые люди могли бы колонизировать, находятся слишком далеко.

”Даже в очень оптимистическом случае пригодная для жизни планета будет находиться в нескольких десятках световых лет от Земли, и полет туда будет слишком долгим”, — говорится в заявлении Майора.

На основе этого ученый заключил, что речи о том, что в случае нужды человечество переместится на другие планеты, являются не более, чем глупостью и безумием.