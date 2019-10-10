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Нобелевский лауреат объяснил, почему люди не смогут переселиться на другие планеты
А также назвал речи о переселении безумием
Лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года астроном Мишель Майор официально заявил, что человеческая раса не сможет покинуть пределов Солнечной системы и уже тем более переселиться на планеты, вращающиеся вокруг других звезд.
Ученый считает, что одной из главных причин подобного исхода является то, что планеты, которые люди могли бы колонизировать, находятся слишком далеко.
”Даже в очень оптимистическом случае пригодная для жизни планета будет находиться в нескольких десятках световых лет от Земли, и полет туда будет слишком долгим”, — говорится в заявлении Майора.
На основе этого ученый заключил, что речи о том, что в случае нужды человечество переместится на другие планеты, являются не более, чем глупостью и безумием.
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