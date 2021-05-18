Нобелевский лауреат предупредил о победе искусственного интеллекта над людьми

Об этом Канеман высказался в недавнем интервью. По его словам, победа будет за искусственный интеллектом. Как люди будут к этому приспосабливаться, психолог считает интересной проблемой.

Канеман уверен, что мы не готовы к этому. Пандемия уже показала, как плохо мы справляемся с чем-то, что тяжело контролировать. Человеческий мозг не может рассчитать такие вещи, как, например, хаотичное распространение вируса. Психолог утверждает, что для людей почти невозможно осознать экспоненциальные явления. Мы ориентируемся в линейных явлениях, но такие вещи как распространение вируса — это другое. К ним людям адаптироваться сложно. Технологии же развиваются очень быстро, вероятно, экспоненциально.

Канеман также считает, что одной из областей, где людей скоро заменит ИИ, станет медицина. Особенно диагностика.