Нобелевский лауреат в области ИИ порадовался увольнению главы OpenAI

В речи Хинтон похвалил Суцкевера и других талантливых студентов, которые внесли значительный вклад в развитие ИИ.

Комментарии Хинтона прозвучали после противоречительного увольнения Альтмана в ноябре 2023 года. Суцкевер, который сообщил новость Альтману, позже выразил сожаление по поводу своих действий. Однако Хинтон, похоже, рассматривает увольнение как победу для безопасности ИИ, за которую он страстно выступает.

Несмотря на кратковременную победу, позиция Альтмана в OpenAI была усилена после его увольнения и возвращения. Теперь у него больше контроля над компанией.