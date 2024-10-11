Нобелевский лауреат в области ИИ порадовался увольнению главы OpenAI

Опубликовано 11 октября 2024, 10:301 мин.
Нобелевский лауреат в области ИИ порадовался увольнению главы OpenAIОн похвалил Илью Суцкевера
Лауреат Нобелевской премии и пионер в области ИИ Джеффри Хинтон выразил гордость одним из своих учеников, намекая на Илью Суцкевера, за его участие в изгнании бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана со своего поста (на который его всё равно вернули).
В речи Хинтон похвалил Суцкевера и других талантливых студентов, которые внесли значительный вклад в развитие ИИ.
Комментарии Хинтона прозвучали после противоречительного увольнения Альтмана в ноябре 2023 года. Суцкевер, который сообщил новость Альтману, позже выразил сожаление по поводу своих действий. Однако Хинтон, похоже, рассматривает увольнение как победу для безопасности ИИ, за которую он страстно выступает.
Несмотря на кратковременную победу, позиция Альтмана в OpenAI была усилена после его увольнения и возвращения. Теперь у него больше контроля над компанией.