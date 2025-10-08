Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за исследования 1980-х годов

Опубликовано 08 октября 2025, 19:151 мин.
Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за исследования 1980-х годовЗа основу для квантовых компьютеров
Трое учёных — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартиннис — стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года за исследования 1980-х годов, которые стали фундаментом для современных квантовых компьютеров.
© Nobel Prize
Учёные создали схему с нулевым электрическим сопротивлением, чтобы продемонстрировать явление квантового туннелирования — способность атомов и субатомных частиц проходить через барьеры, которые они теоретически не должны преодолевать. До этого это существовало только в теории, а их эксперименты показали, что туннелирование реально и может использоваться в физических схемах.
Эти открытия впоследствии привели к развитию современных транзисторов и индустрии квантовых вычислений.
Кларк руководил командой в Калифорнийском университете в Беркли, где продолжает работать в статусе эмерит-профессора. Мартиннис сейчас преподаёт в Йельском университете и UC Santa Barbara, а Деворе является главным научным сотрудником Google Quantum AI.