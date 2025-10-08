Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за исследования 1980-х годов

Учёные создали схему с нулевым электрическим сопротивлением, чтобы продемонстрировать явление квантового туннелирования — способность атомов и субатомных частиц проходить через барьеры, которые они теоретически не должны преодолевать. До этого это существовало только в теории, а их эксперименты показали, что туннелирование реально и может использоваться в физических схемах.

Эти открытия впоследствии привели к развитию современных транзисторов и индустрии квантовых вычислений.

Кларк руководил командой в Калифорнийском университете в Беркли, где продолжает работать в статусе эмерит-профессора. Мартиннис сейчас преподаёт в Йельском университете и UC Santa Barbara, а Деворе является главным научным сотрудником Google Quantum AI.