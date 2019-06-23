Nokia анонсировала аккумуляторы, способные работать в 2,5 раза дольше

Представители Nokia рассказали о некой технологии, которая удвоит ёмкость аккумулятора без изменения его габаритов. Батареи можно будет использовать как в устройствах Интернета вещей, так и в электрокарах и беспилотниках.

Компания самоуверенно заявляет, что новая технология аккумуляторов «окажет глубокое влияние на 5G и весь сетевой мир». Nokia работает над проектом совместно с исследователями из Тринити-колледжа в Дублине. Технология уже запатентована. А вот когда начнётся выпуск коммерческий решений на её основе, пока не сообщается.