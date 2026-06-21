Nokia и Acer урегулировали спор из-за патентов на видеокодеки

Ранее компании были участниками патентного спора в нескольких странах, включая Германию, США, Великобританию, Бразилию и Индию. Nokia заявляла требования по поводу использования своих технологий, а Acer оспаривала условия лицензирования.

Теперь стороны решили передать отдельные условия соглашения на обязательное арбитражное рассмотрение. После заключения сделки связанные судебные разбирательства будут приостановлены или прекращены.

Nokia ранее также урегулировала патентный конфликт с Lenovo и Hisense. Спор с ASUS по похожим технологиям пока продолжается.