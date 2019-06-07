Nokia поможет Tele2 увеличить скорость мобильного интернета

Базовых станций стандарта 4G/3G/2G установят 35 тысяч штук. Испытания же сетей пятого поколения компании будут проводить совместно с «Ростелекомом». Партнёры развернут лабораторные зоны для испытаний 5G в диапазоне 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц.

Представители Tele2 объяснили, что установка дополнительных базовых станций позволит увеличить скорость передачи данных по мобильным сетям. По данным компании, за 2018 год значительно выросло число активных пользователей мобильного интернета. Поэтому расширение инфраструктуры необходимо. Компания также будет запускать LTE Advanced и LTE Advanced Pro оборудование для поэтапного развития сетей.