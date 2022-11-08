Nokia попросила у США разрешения поставлять России оборудование

После 24 февраля США, ЕС и другие страны ввели санкции против России. Теперь для поставки высокотехнологичной продукции в РФ нужны специальные лицензии. Именно такие пытается добиться Nokia.

Сообщается, что компания просит разрешения регулятора из США потому, что Nokia в 2016 году поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent.

«Речь идёт не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет», — заявили РБК. Источник напомнил, что ранее Nokia объявила о намерении совершить ответственный выход из России.