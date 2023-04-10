Nokia попыталась возобновить поставки в Россию, но Евросоюз запретил ей это

Как уточняет «Интерфакс», Nokia не смогла получить одну из лицензий, необходимых для завершения своих обязательств перед российскими контрагентами. Когда компания решила уйти из России, она стремилась обеспечить поддержку сетей своих клиентов.

Если Nokia так и не получит лицензию или не выполнит свои обязательства, то по условиям договоров она должна будет выплатить денежную компенсацию своим заказчикам. Руководство российской «дочки» Nokia оценивает этот риск как высокий и создало резерв на случай штрафов.