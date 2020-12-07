Наука и технологии
Сегодня 21:08
Nokia займётся развитием 6G в Европе
Возглавит проект по созданию сетей
СМИ узнали, что Nokia возглавит проект по развитию 6G в Европе. Компания будет руководить различными корпорациями и университетами, которые будут разрабатывать инфраструктуру для сетей.
Несмотря на то, что даже 5G ещё не получила распространение по всему миру, специалисты уже работают над технологиями 6G. Европейский проект будет называться Hexa-X. Его поддержат власти Евросоюза, в том числе финансово. Отмечается, что помимо Nokia в проекте будут участвовать Ericsson, Intel и Siemens, а также мобильные операторы Orange и Telefonica. Среди университетов-участников Hexa-X — Дрезденский технический университет, Университет Оулу и Туринский политехнический университет.
Издание «Коммерсант» отметило, что практическое внедрение сетей шестого поколения ожидается в 2030 году.