Nokia займётся развитием 6G в Европе

Несмотря на то, что даже 5G ещё не получила распространение по всему миру, специалисты уже работают над технологиями 6G. Европейский проект будет называться Hexa-X. Его поддержат власти Евросоюза, в том числе финансово. Отмечается, что помимо Nokia в проекте будут участвовать Ericsson, Intel и Siemens, а также мобильные операторы Orange и Telefonica. Среди университетов-участников Hexa-X — Дрезденский технический университет, Университет Оулу и Туринский политехнический университет.

Издание «Коммерсант» отметило, что практическое внедрение сетей шестого поколения ожидается в 2030 году.