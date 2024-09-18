Northrop Grumman начнёт производить спутниковые антенны для военных самолётов

Контракт является частью программы DEUCSI, направленной на создание военных сетей с использованием коммерческих космических интернет-систем, подобных Starlink, OneWeb, SES O3b и другим. Northrop Grumman разработает многодиапазонные антенны спутниковой связи с высокой пропускной способностью для установки на военных самолётах.

Программа DEUCSI является частью более широкой инициативы Министерства обороны США по расширению возможностей американских вооружённых сил в обмене информацией между сухопутными, морскими и воздушными силами.

Как отмечает портал SpaceNews, ряд оборонных подрядчиков, включая L3Harris Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon и BAE Systems, разрабатывают антенны и технологии для предоставления военным доступа к коммерческим интернет-услугам на разных орбитах с использованием общего оборудования.