Northrop Grumman представила беспилотный истребитель Talon

США планируют закупить около 1 000 подобных беспилотных самолётов для ВВС, а ВМС разрабатывают собственную программу. Чтобы ускорить развитие технологий, Пентагон создал конкурс Collaborative Combat Aircraft (CCA), цель которого — создать автономный боевой самолёт, сопоставимый по возможностям с обычным истребителем.

Talon появился позже проектов конкурентов. Проиграв первоначальный этап конкурса, Northrop Grumman продолжила разработку под названием Project Lotus, а затем переработала его в Talon. Чтобы выделиться, компания делает ставку на многофункциональность.

Talon может вести разведку, отвлекать противника и нести ракеты, а его ИИ-система работает под контролем оператора.

Ещё одна особенность — быстрый и недорогой цикл производства. От идеи до готового прототипа прошло всего 15 месяцев. Первый полёт ожидается через девять месяцев.