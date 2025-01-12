Норвегия начнёт строить бомбоубежища в каждом большом здании

Опубликовано 12 января 2025, 21:341 мин.
Норвегия начнёт строить бомбоубежища в каждом большом зданииВ крупных новостройках
По словам министра юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель, норвежские власти обяжут все крупные новые здания оборудовать бомбоубежищами, сообщает телерадиокомпания NRK, на которую ссылается Лента.ру.
Новое постановление распространяется на здания площадью более 1 000 квадратных метров и предусматривает два типа убежищ: одно для защиты от ядерных и химических угроз, а другое — от обычного оружия. Стоимость этих убежищ будет включена в цену недвижимости.
Это требование восстанавливает правило, действовавшее до 1998 года. После его отмены не было построено ни одного нового убежища, в результате чего существующие убежища могут вместить только 45% населения.