Норвегия начнёт строить бомбоубежища в каждом большом здании

Новое постановление распространяется на здания площадью более 1 000 квадратных метров и предусматривает два типа убежищ: одно для защиты от ядерных и химических угроз, а другое — от обычного оружия. Стоимость этих убежищ будет включена в цену недвижимости.

Это требование восстанавливает правило, действовавшее до 1998 года. После его отмены не было построено ни одного нового убежища, в результате чего существующие убежища могут вместить только 45% населения.