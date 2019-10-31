Норвегия ответила на прорыв обороны НАТО российскими подлодками

Российские субмарины, по информации журналистов, проводят маневры в Норвежском и Баренцевом морях. Премьер-министр Норвегии утверждает, что страна не ощущает какую-то угрожающую ситуацию. При этом государство понимает, как оно расположено, что ему необходима оборона. Именно для этого Норвегия и состоит в НАТО.

Премьер-министр также напомнила об осенних учениях ВМФ России с участием надводных кораблей. По её словам, эти тренировки должны были продемонстрировать возможности российского флота.

«Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», — отметила премьер-министр.