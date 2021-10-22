Норвегия полностью избавится от американских истребителей F-16

Дело в том, что у Норвежских Военно-воздушных сил (ВВС) на вооружении сейчас стоит 31 самолёт F-35A. В ближайшие четыре года они получат ещё 24 истребителя. Таким образом, самолёты предыдущих поколений оказались не нужно Норвегии.

Сейчас у страны есть 57 истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon. До конца года Норвегия выведет из эксплуатации все эти самолёты. Их хотят продать Румынии. Ранее Бухарест изъявлял желание приобрести как минимум две эскадрильи F-16.

Также недавно стало известно, что Норвегия планирует начать замену своих 32 танков Leopard 2A4NO с 2025 года. Вместо них могут купить либо Leopard 2A7, либо южнокорейский K2 Black Panther.