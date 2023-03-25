Наука и технологии
11:39, 25 марта 2023
1 мин.

Норвежский производитель оружия: TikTok сорвал производство боеприпасов для Украины

“Приходится выбирать между видео с кошками и безопасностью”

Норвежский производитель оружия Nammo требует больше электроэнергии для производства боеприпасов, которые в том числе отправятся на Украину. Но местная сетевая компания обещала выделить свободные мощности для нового дата-центра TikTok.

Норвежский производитель оружия: TikTok сорвал производство боеприпасов для Украины

Фото: Unsplash

Властям приходится выбирать между хранением кошачьих видео и обеспечением безопасности важнейших функций общества”, - сказал VG генеральный директор Nammo Мортен Брандтзег.

Компании необходимо значительно расширить завод, чтобы выполнить миллиардные заказы от правительства, вооруженных сил и союзных стран, а также для вооружения Украины. Однако в марте было объявлено, что TikTok создаст энергоемкий центр обработки данных в Норвегии. Компания уже заключила контракт на поставку электроэнергии с местным поставщиком электроэнергии. Однако на тот же (если не больший) объем электричества претендует и Nammo. Теперь неясно, смогут ли они получить ее. Nammo еще не получила ответа на заявку.

Новости партнеров
Новости партнеров