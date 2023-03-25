Норвежский производитель оружия: TikTok сорвал производство боеприпасов для Украины“Приходится выбирать между видео с кошками и безопасностью”
Норвежский производитель оружия Nammo требует больше электроэнергии для производства боеприпасов, которые в том числе отправятся на Украину. Но местная сетевая компания обещала выделить свободные мощности для нового дата-центра TikTok.
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“Властям приходится выбирать между хранением кошачьих видео и обеспечением безопасности важнейших функций общества”, - сказал VG генеральный директор Nammo Мортен Брандтзег.
Компании необходимо значительно расширить завод, чтобы выполнить миллиардные заказы от правительства, вооруженных сил и союзных стран, а также для вооружения Украины. Однако в марте было объявлено, что TikTok создаст энергоемкий центр обработки данных в Норвегии. Компания уже заключила контракт на поставку электроэнергии с местным поставщиком электроэнергии. Однако на тот же (если не больший) объем электричества претендует и Nammo. Теперь неясно, смогут ли они получить ее. Nammo еще не получила ответа на заявку.