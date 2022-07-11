Ношение масок оказалось опасно для курильщиков

Здоровье курильщиков страдает во многом из-за того, что они вдыхают угарный газ. Нормальный уровень карбоксигемоглобина, соединения гемоглобина и угарного газа, в крови составляет менее 1%. У курильщиков показатель выше. Если курить по пачке в день, то он достигает от 3% до 6%.

В новом исследовании участвовали 120 медработников, их разделили на группы. Люди из первой группы курили обычные сигареты, из второй — использовали системы нагревания табака, из третьей не курили вовсе. У испытуемых измерили уровень монооксида углерода, а также медицинские показатели. Все процедуры проводили после полноценного сна и без продолжительного ношения хирургических масок.

Эти же показания затем снимали после того, как участники походили в масках. Оказалось, что у медработников, куривших обычные сигареты, содержание CO в выдыхаемом воздухе увеличилось с 8,00 частей на миллион до 17,45 частей на миллион после маски. У людей, которые использовали системы нагревания табака, показатель вырос с 1,15 частей на миллион до 2,20 частей на миллион с маской.