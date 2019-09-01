Носимые камеры оказались полезны для сердечников

Врачи рассказали об этом на Конгрессе Европейского общества кардиологии 2019. По их мнению, постоянная запись всех действий пациента такими камерами помогает отслеживать важные данные о том, как человек питается, делает ли упражнения и принимает ли лекарства. Всё это помогает медицинским работникам разработать правильные стратегии лечения пациентов с сердечной недостаточностью.

Для таких людей даже кажущиеся незначительными вещи могут оказаться смертельно опасными. Например, употребление слишком большого количества жидкости. Но миниатюрные носимые камеры могут отследить это, а значит врач будет в состоянии сделать правильные выводы о состоянии пациента.

Чтобы убедиться в пользе камер, учёные наблюдали 30 человек с сердечной недостаточностью, которых снабдили носимыми устройствами. 93% участников эксперимента заявили, что им понравилось носить камеру, и она действительно сподвигла их на более аккуратный образ жизни.