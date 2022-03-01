Ностальгия помогла снизить боль

Где именно в головном мозге возникают такие обезболивающие эффекты ностальгии, остаётся загадкой. Учёные попытались это выявить. Они провели эксперимент: показали 34 добровольцам изображения, призванные вызвать ностальгические чувства, с предметами или сценами из детства. Всё это время активность мозга сканировали с помощью фМРТ. Людям также показали неностальгические изображения, выступающие в качестве контрольных. Кроме того, во время эксперимента добровольцы получали лёгкое, но болезненное воздействие теплом на предплечье.

Как и ожидала команда, изображения на ностальгическую тематику, видимо, приносили участникам некоторое облегчение боли. При этом, как отметили учёные, чем больше ностальгии испытывали участники, тем меньше боли они ощущали.