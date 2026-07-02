Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2026, 03:30
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Nothing подтвердила дату выхода недорогих наушников Ear (3a)

Выходят 7 июля
Nothing подтвердила дату выхода беспроводных наушников Ear (3a). Они будут представлены 7 июля. В этот же день, кстати, будет полноценная презентация смартфона Nothing Phone (4b).
Nothing подтвердила дату выхода недорогих наушников Ear (3a)

© Nothing

В коротком тизере показано, что наушники поступят в продажу в четырёх цветах: белом, чёрном, жёлтом и розовом.

Nothing подтвердила дату выхода недорогих наушников Ear (3a)

© Nothing

По данным утечек, стоимость Ear (3a) в Европе составит 99 евро — ровно столько же, сколько стоили их предшественники.

Характеристики наушников, увы, неизвестны: шумоподавление, время работы от батареи или размер динамиков пока под завесой тайны.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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