Nothing выпустит первое «ИИ-нативное» устройство в 2026 году

Теперь компания ставит цель создать устройства, где ИИ станет основой работы, а не дополнительной функцией. Первые продукты охватят смартфоны, наушники и смарт-часы. По словам основателя Карла Пея, речь идёт о новой операционной системе, которая будет подстраиваться под каждого пользователя.

В планах Nothing — расширение за пределы привычных гаджетов: в будущем речь может пойти о смарт-очках, роботах и даже электромобилях.