Nothing выпустит свои первые умные часы

У Nothing уже есть часы под суббрендом CMF. У последних Watch 3 Pro экран 1,43 дюйма, встроенный GPS, возможность звонить через Bluetooth, трекеры здоровья и долгое время работы. Но это скорее «продвинутый фитнес-браслет».

Новое устройство ценой до 300 долларов окажется в категории флагманских устройств. Пока неизвестно, станут ли часы работать на Wear OS Google. Брар обещает раскрыть больше деталей позже.