Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2026, 18:10
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Nothing выпустит свои первые умные часы

CMF не в счёт
По данным инсайдера Йогеша Брара, Nothing может скоро выпустить свои первые умные часы. Ожидается, что новинка появится в сентябре, будет стоить меньше 300 долларов и получит фирменный дизайн.
Nothing выпустит свои первые умные часы

© Nothing

У Nothing уже есть часы под суббрендом CMF. У последних Watch 3 Pro экран 1,43 дюйма, встроенный GPS, возможность звонить через Bluetooth, трекеры здоровья и долгое время работы. Но это скорее «продвинутый фитнес-браслет».

Новое устройство ценой до 300 долларов окажется в категории флагманских устройств. Пока неизвестно, станут ли часы работать на Wear OS Google. Брар обещает раскрыть больше деталей позже.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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