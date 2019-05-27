Ноутбуки Huawei лишили Windows

Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках, а также другой софт IT-гиганта в серверах и решениях для хранения данных. Неделю назад СМИ стало известно, что Microsoft разослала своим представительствам по всему миру, в том числе российскому, письма с предупреждением о прекращении сотрудничества с китайской компанией. Теперь, похоже, Microsoft приступила к реализации планов.

Стоит отметить, что данный шаг гиганта не повлияет на работу Windows в уже выпущенных ноутбуках Huawei. Однако в будущем китайцы больше не смогут пользоваться софтом Microsoft в своих новых устройствах.