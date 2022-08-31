Ноутбуки, игровые ПК, мониторы: на российский рынок придет новый бренд

По словам источника издания, на российском розничном рынке скоро появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Так, вендор уже договорился о поставках с российскими дистрибуторами, среди которых есть OCS, “Марвел-Дистрибуция” и “Треолан”. Так что в самом лучшем случае, уход западных компаний не будет так заметен среди геймеров.

“Марвел-Дистрибуции” отметили, что Machenike – это крайне перспективный бренд, который, по их оценке, в Китае занимает порядка 20% рынка игровых устройств. Они также подтвердили, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию китайской компании.